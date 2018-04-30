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Yayla dönüşü kamyonetle uçuruma yuvarlandılar: 2 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 08:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, yayladan dönen ailenin içinde bulunduğu kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yayla dönüşü kamyonetle uçuruma yuvarlandılar: 2 ölü, 3 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, yayladan dönen ailenin içinde bulunduğu kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, Mehmet Tekin ve eşi Saime Tekin yaşamını yitirirken, 1’i çocuk 3 akrabası ise yaralandı.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Gazipaşa’ya 40 kilometre uzaklıktaki Sugözü Mahallesi Belbaşı Yaylası yakınlarında meydana geldi. Mehmet Tekin (65) ve Saime Tekin (60) çifti, yakınlarıyla birlikte tarlalarını ekmek için dün Belbaşı Yaylası’na gitti. Yayladaki işlerini bitirdikten sonra aile, Mehmet Tekin’in kullandığı 07 UB 799 plakalı kamyonetle Gazipaşa’ya dönüşe geçti. Yolda Mehmet Tekin’in direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonet, yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan araçtaki Mehmet Tekin ile eşi Saime Tekin olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçtakiakrabaları Tuğberk Şirin (20), Recep Yasin Atalay (33) ve kızı Ayşe Atalay (5) yaralandı.
Kazayı gören diğer araçtaki akrabaları durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçtakileri uçurumdan çıkarmak için Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı UMKE ekipleri büyük çaba sarf etti. Yaralılar ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alınırken, yaşamını yitiren çiftin cenazeleri ise morga konuldu.
Kazada ölen Mehmet ve Saime Tekin çiftinin, Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Tekin’in anne ve babası olduğu öğrenildi. Olayın duyulmasıyla birlikte ailenin yakınları ve çok sayıda kişi Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne akın etti.

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Yayla dönüşü kamyonetle uçuruma yuvarlandılar: 2 ölü, 3 yaralıYayla dönüşü kamyonetle uçuruma yuvarlandılar: 2 ölü, 3 yaralıYayla dönüşü kamyonetle uçuruma yuvarlandılar: 2 ölü, 3 yaralıYayla dönüşü kamyonetle uçuruma yuvarlandılar: 2 ölü, 3 yaralı

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