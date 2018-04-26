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Yayla evinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 09:15 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde boş durumda bulunan yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesi Çiçekli köyü yaylasında dün akşam saat 22.00 sıralarında boş durumda bulunan yayla evinde çıkan yangını bir çoban fark etti.

Yayla evinde yangın

Tokat’ın Niksar ilçesinde boş durumda bulunan yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesi Çiçekli köyü yaylasında dün akşam saat 22.00 sıralarında boş durumda bulunan yayla evinde çıkan yangını bir çoban fark etti. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Boş durumdaki evde belirlemeyen nedenle çıkan yangında kundaklanma şüphesi üzerinde duruluyor. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Yayla evinde yangın

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