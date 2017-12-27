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YAYLA EVLERİNDE ERZAK ÇALAN TERÖRİSTLERE KARŞI TEDBİRLER ARTIRILDI

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 11:51 | Son Güncelleme 4 saat önce

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