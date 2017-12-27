Yayla evlerinde erzak çalan teröristlere karşı tedbirler artırıldı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- KARADENİZ kırsalında boş yayla evlerinden çaldıkları erzak ve yaşam malzemeleriyle kış üslenmesi yapan PKK'lı teröristlere karşı güvenlik güçleri tedbirlerini artırdı. Vatandaşlar da yaylalara gelip, evlerindeki yiyecekleri köylerine taşımaya başladı.

Karadeniz'de Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Tokat ve Ordu kırsalında PKK'lı teröristlerin kış üslenmesini önlemek amacıyla güvenlik güçleri tarafından başlatılan arazi arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor. Giresun kırsalında güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmanın ardından kaçan ve 5-6 kişi oldukları değerlendirilen PKK'lı teröristlerin, dağlarda yiyecek bulamayıp aç kalınca yayla evlerine sığındığı tespit edildi. Yağlıdere ilçesine bağlı Günlük Yaylası'nda onlarca evin kapısını kırarak yiyecek ve yaşam malzemesi çalan teröristlerden 2'si teslim oldu, ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu teröristlerin verdiği ifadeler ve yer göstermeleriyle yayla evlerinden çalınan erzak ve yaşam malzemeleri de güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla sığınaklarda ele geçirildi. Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın da bulunduğu operasyonlar Giresun kırsalında yoğun şekilde devam ederken, bölgede sıkışan terörist grubun, Giresun üzerinden Ordu kırsalına geçmesi ihtimaline karşı da sınır bölgesinde yoğun güvenlik önlemi alındığı gözlendi.