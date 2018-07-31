Yaylada büyükbaş hayvanlara dirgen ve küreklerle saldırdılar

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, dereye inen 15 büyükbaş hayvana, dirgen ve küreklerle vurdu. Hayvanlar aldıkları darbelerle kanlar içinde kaldı. 3 gebe ineğin yavrusunun öldüğü belirlendi, 3 hayvan da kesime gönderildi.

Tuzluca'ya bağlı Yeni Yayla bölgesinde, Yavuz Gümüştekin'e ait 60 büyükbaş hayvan, su içmek için dereye indi. Burada, hayvanların 15'ine, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından dirgen ve küreklerle şiddet uygulandı. Kanlar içinde kalan hayvanlardan bazılarının boynuzlarının aldıkları darbe sonucu kırıldığı belirlendi. 3 gebe ineğin yavrusunun öldüğü tespit edildi, 3 hayvan da kesime gönderildi.

Durumun bildirilmesinin ardından yaylaya jandarma ve veteriner ekipleri gelerek, tutanak tuttu. Hayvanlara şiddet uygulayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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