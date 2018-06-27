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Yaylada kamp kuran müzisyenden 4 gündür haber alınamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 11:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki yaylada kamp kuran müzisyen Metin Kor'dan (43), 4 gündür haber alınamıyor.

Yaylada kamp kuran müzisyenden 4 gündür haber alınamıyor

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki yaylada kamp kuran müzisyen Metin Kor'dan (43), 4 gündür haber alınamıyor. Bölgede AFAD, AKUT ve jandarma timleri Metin Kor'u bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul'da oturan müzisyen Metin Kor, 20 Haziran'da tatil için Kaş'a geldi. 21 Haziran'da 06 KA 1279 plakalı aracıyla çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası'na geçen Metin Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller Bölgesi'ndeki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 22 Haziran günü çobanlarla konuşan ve aynı gün eşi Evin Doğan Kor ile mesajlaşan Metin Kor'dan 23 Haziran Cuma gününden sonra haber alınamadı. Eşinin haber vermesi üzerine Metin Kor'un bulunması için çalışma başlatıldı.
Evin Doğan Kor, "Eşimden haber alamayınca Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdim. AKUT Kaş-Kalkan Birimi'nden yardım istedim. AKUT ve jandarma arama çalışmalarına başladı. Çadırı yerinde duruyor. Ayakkabısı, elbiseleri, cep telefonu ve diğer eşyaları çadırda duruyor. Aracı yerinde. 23 Haziran Cuma günüden bu yana arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı" dedi.
AKUT Kaş- Kalkan Birimi Sorumlusu Bircan Tolunay da "Fethiye AKUT Birimi başka bir operasyonda olduğu için bizden yardım istendi. İlk olarak 13 kişilik ekiple arama çalışması başlattık. Ardından Antalya ve Muğla'dan AFAD ve 100 kişilik jandarma kurtarma timleri, köpekli arama ekipleri geldi. Havadan drone ile çekim yaptık. Yaklaşık 5 kilometre çapındaki alan adım adım tarandı. Ancak bir sonuca ulaşamadık. Hiçbir ize rastlamadık. AKUT ve AFAD ekipleri olarak biz bölgeden ayrıldık. Arama çalışmalarını Muğla ve Antalya'dan gelen jandarma ekipleri yürütüyor" diye konuştu.

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Yaylada kamp kuran müzisyenden 4 gündür haber alınamıyorYaylada kamp kuran müzisyenden 4 gündür haber alınamıyorYaylada kamp kuran müzisyenden 4 gündür haber alınamıyorYaylada kamp kuran müzisyenden 4 gündür haber alınamıyor

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