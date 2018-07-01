Yaylada mantar faciası; dede ile torunları öldü

Satılmış AKKAŞ/HAN (Eskişehir), (DHA) - ESKİŞEHİR'in Han ilçesi yakınlarındaki yaylada, topladıkları mantarları yiyen Lütfi (69) ile torunları Ramazan Talha (10) ve Rümeysa Karaçam (7) yaşamını yitirdi. Çocukların babası Erkan Karaçam (46) ise hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olay, öğle saatlerinde, Han ilçesi ile Afyonkarahisar il sınırı yakınlarındaki Samanlı Yaylası'nda meydana geldi. Eskişehir'den Samanlı Yaylası'na geldikleri belirtilen Lütfi ile oğlu Erkan ve torunları Ramazan Talha ile Rümeysa Karaçam, kırda toplayıp, yedikleri mantardan zehirlendi. Aile fertleri, yayladaki köylüler tarafından kırda hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla yaylaya gelen sağlık ekipleri, Lütfi, Ramazan Talha ve Rümeysa Karaçam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Erkan Karaçam'dan nabız alan sağlık görevlileri, bölgeye ambulans helikopter istedi. Erkan Karaçam, helikopterle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Olayla ilgili olarak ilk soruşturmayı Afyonkarahisar'ın Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü, Han İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da soruşturma başlattığı belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış
1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti
'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı
YKS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması
Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018
İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum
İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama
Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!
YKS 2018'in ikinci oturumu AYT'de yine aynı görüntüler! Geç kalanlar sınava alınmadı
Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum