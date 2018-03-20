Yayladağı ilçesine Roket düştü

Hatay’ın Yayladağı ilçesine Suriye’den Rejim güçleri tarafından atıldığı belirlenen düştü.
Yayladağı ilçesine bağlı Aslanyazı Mahallesi’nin kırsalına düşen roket Büyük bir gürültüyle patladı.
Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. Ekipler, Roketin düştüğü bölgede incelemeler devam ediyor.
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