HABER

Yayladaki çadırda ölen dede ve 2 torunu tüp gazdan zehirlenmiş 

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 20:03 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Han ilçesi yakınlarındaki yaylada, dün kaldıkları çadırda zehirlenerek ölen Lütfi (69) ile torunları Ramazan Talha (10) ve Rümeysa Karaçam'ın (7) çadırda ısınma ve aydınlatma amacıyla kullandıkları 2 piknik tüpünden sızan karmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Eyüp KELEBEK/ÇİFTELER (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Han ilçesi yakınlarındaki yaylada, dün kaldıkları çadırda zehirlenerek ölen Lütfi (69) ile torunları Ramazan Talha (10) ve Rümeysa Karaçam'ın (7) çadırda ısınma ve aydınlatma amacıyla kullandıkları 2 piknik tüpünden sızan karmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Ölen çocukların babası Erkan Karaçam'ın (46) tedavisi ise sürüyor. Dede ve 2 torunu, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde toprağa verildi.

Olay, Han ilçesi ile Afyonkarahisar il sınırı yakınlarındaki Samanlı Yaylası'nda dün meydana geldi. Eskişehir'in Çifteler ilçesinden Samanlı Yaylası'na giden Lütfi Karaçam, oğlu Erkan Karaçam ile ve torunları Ramazan Talha ile Rümeysa Karaçam burada kurdukları çadırda geceyi geçirdi. Aile fertleri ertesi gün yayla şenliği için gelenler tarafından çadırda haraketsiz halde yatarken bulundu. Çağırılan 112 ambulansında görevli sağlık ekipleri Lütfi Karaçam ile torunları Ramazan Talha ve Rümeysa Karaçam'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Erkan Karaçam'dan nabız alan sağlık görevlileri, bölgeye helikopter ambulans istedi. Erkan Karaçam, helikopterle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yapılan araştırmada, zehirlenen 4 kişinin kırda topladıkları mantarı da yedikleri belirlendi. Dede ve 2 torununun yedikleri mantardan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu ancak hastanede tedavi altında olan çocukların babası Erkan Karaçam'ın karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi.

Cenazeleri otopsi için ESOGÜ Hastanesi morguna kaldırılan dede ve 2 torununun, çadırdaki biri lüks lambasına takılı olan aydınlatma amaçlı, diğeri de ısınma amacıyla kullanılan 2 piknik tüpünden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Ölen Lütfi Karaçam ile torunları Ramazan Talha ve Rümeysa Karaçam'ın cenazeleri, yapılan otopsilerinin ardından toprağa verilmek üzere Eskişehir'in Çifteler ilçesine götürüldü. Çifteler Çarşı Camisi'nde ikindide düzenlenen cenaze törenine Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, ölen Lütfi Karaçam'ın kardeşi olan Eskişehir Milli Eğitim eski Müdürü Ercan Karaçam, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından dede ve iki torunu götürüldükleri Çifteler İlçe Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

PARTNERHerkes bunu konuşuyorHerkes bunu konuşuyor
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için valilikten ilk açıklamaAğrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için valilikten ilk açıklama
Leyla'dan 18 gün sonra acı haber (2)- YenidenLeyla'dan 18 gün sonra acı haber (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Kredi faizi 9,5 yılın zirvesinde

Kredi faizi 9,5 yılın zirvesinde

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkına ilginç yorum

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkına ilginç yorum

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

İlginizi Çekebilir

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Eskişehir'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti!

Eskişehir'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti!

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için valilikten ilk açıklama

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için valilikten ilk açıklama

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir neden öldü? Öldürüldü mü? Şüpheli durumlar aydınlanmayı bekliyor

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir neden öldü? Öldürüldü mü? Şüpheli durumlar aydınlanmayı bekliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

Başkent’te fırında yangın çıktı: 1 ölü

Başkent’te fırında yangın çıktı: 1 ölü

Edremit'te silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

Edremit'te silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.