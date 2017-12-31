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Yayladaki evleri soydular

YAŞAM HABERLERİ | 31.12.2017 20:33 | Son Güncelleme 8 saat önce

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesindeki Keremali Yaylası ve Alaağaç bölgesinde bulunan 7 yayla evine giren hırsızlar, eşyaları çaldı.

Dün gece, Keremali Yaylası ve Alaağaç bölgesindeki yayla evlerine hırsız girdi. Kimliği belirsiz hırsızlar 7 evin kapı kilitlerini ve camları kırarak içeri girerek, evlerde bulunan değerli eşyaları çalarak, kurulu olan kamera sistemini kırıp kayıt cihazlarını aldıktan sonra kaçtı. B.D., S.D., T.Ç., E.Y., H.U., İ.O. ve V.U. evlerine gittiklerinde eşyalarının çalındığını görünce jandarmaya haber verdi. Yaylaya çıkan Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, parmak izi incelemesi yaptı. Soyulan evlerin içinde ve etrafında inceleme yapan ekipler, hırsızların peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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