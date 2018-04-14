Yayladaki yangında 2 baraka kullanılamaz hale geldi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaylada çıkan yangında 2 baraka kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Karapınar Yaylası’nda K.Ö. ve H.A.’ya ait barakalarda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden yayla sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Grup Amirliği ekipleri yayladaki barakalarda çıkan yangına müdahale etti. Yangında 2 baraka kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.