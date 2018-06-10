Yaz tatilinin ikinci gününde facia: 2 çocuk boğuldu

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, denize giren çocuklardan Leyla Yaren Özpolat (11) ve Arda Temel (12) bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu hareketsiz bulunup, hemen hastaneye kaldırılan 2 çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocukların aileleri, sinir krizi geçirdi.

Olay saat 17.00 sıralarında, İzmit Körfezi Tütünçiftlik sahilinde meydana geldi. Okulların tatile girmesiyle birlikte Leyla Yaren Özpolat ve Arda Temel, arkadaşlarıyla birlikte sahile geldi. Hava sıcaklığı güneş altında 32 dereceye ulaşırken, sıcaktan bunalan çocuklar denize girdi. Bir süre sonra Leyla Yaren Özpolat ile Arda Temel, denizde bir anda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve 112 Acil ekipleri geldi. Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve itfaiyeye bağlı dalgıçlar denizde arama çalışması başlattı. Kıyıda bulunan ekipler ise sahil boyunca kontrolde bulundu.

Denizde yapılan arama çalışmaları sonucu önce Leyla Yaren Özpolat hareketsiz halde bulunup, sudan çıkarıldı. Olay yerinde bulunan 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından çocuk, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıdı. Saat 18.45 sıralarında ise Arda Temel bulundu. Yine hareketsiz haldeki Arda Temel de hastaneye kaldırıldı. Leyla Yaren Özpolat ve Arda Temel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını kaybetti. Çocukların yakınları, acı haberle sinir krizi geçirdi.

Boğulan 2 çocuğun arkadaşları ise olayın şokunu yaşadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.