'Yazarlık okulu' öğrencileri Kudüs'te

Kudüs'ün kendisi için bamteli olduğunu ifade eden Yazarlık Okulu öğrencilerinden Fatma Bayın, Kudüs'e yapmış olduğu gezinin kendisine ciddi bir vizyon yüklediğini aktararak şunları kaydetti:

"Yazarlık Okulu olmasaydı Kudüs'e gidemezdim. Hem gideceğim kişiler hem de Kudüs'ün içerisinde bulunduğu durum sebebiyle oluşan korku ve endişelerimin önüne geçemeyecektim. Güven verici bir grupla gitmiş olmanın faydasıydı bu. Kudüs'ün aslında o kadar da güvensiz bir yer olmadığını öğrendim. İnsanların aklında Kudüs korkutucu bir yer olarak yansıtılıyor. Kudüs mukaddes ve büyülü bir yer. İnsanlar bana soruyorlar 'Neden Filistin şu an için önemli oldu', diye. Onlar Filistinlilere iyilik yaptığımızı düşünüyorlar. Halbuki Kudüs'ün Peygamberimizin selamlarında geçtiğini, mukaddes bir yer olduğunu bilmiyorlar. Bunlar hep bilgisizlikten ve medyanın olumsuz yansıttığı şeylerden kaynaklanıyor. Biz bu geziyi ödül gibi aldık. Sayın Başkan'ımızın da ilgisi için teşekkür ediyorum. "

FİLİSTİNLİ AİLEYE DUYGU DOLU ZİYARET

Gezi sırasında Filistinli bir aileyi ziyaret etme fırsatı yakalayan ekip, duygu dolu dakikalar yaşadı. Geziye katılanlar bu fırsatı kendilerine tanıyan Esenler Belediyesi Başkanı M. Tevfik Göksu'ya da teşekkürlerini iletti.