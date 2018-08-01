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'Yazarlık okulu' öğrencileri Kudüs'te

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 17:09 | Son Güncelleme

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği "Yazarlık Okulu"unda başarılı olan 40 öğrenci, Kudüs ziyareti ile ödüllendirildi.

'Yazarlık okulu' öğrencileri Kudüs'te

İSTANBUL, (DHA) - Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği "Yazarlık Okulu"unda başarılı olan 40 öğrenci, Kudüs ziyareti ile ödüllendirildi.

Gazeteci-Yazar Süleyman Özışık ve Veyis Ateş eğitmenliğinde, geleceğin yazarlarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen "Yazarlık Okulu"na katılan başarılı 40 öğrenci Kudüs'e düzenlenen seyahatle ödüllendirildi. Kudüs'ün İslâm tarihinde dinî, sosyal, kültürel ve medeniyetler açısından öneminin kavranması ve kamuoyunda ortak bir bilinç oluşturulması amacıyla düzenlenen gezi, İstanbul'dan uçakla Tel Aviv'e hareket edilmesiyle başladı. Gezide, El Halil şehrinde yer alan Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Eriha şehrinde yer alan Hz. Musa'nın kabri ziyaret edildi. Kafile, kutsal mekânlarda bol bol dua etme imkânı buldu.

“KUDÜS BENİM BAMTELİM”

Kudüs'ün kendisi için bamteli olduğunu ifade eden Yazarlık Okulu öğrencilerinden Fatma Bayın, Kudüs'e yapmış olduğu gezinin kendisine ciddi bir vizyon yüklediğini aktararak şunları kaydetti:

"Yazarlık Okulu olmasaydı Kudüs'e gidemezdim. Hem gideceğim kişiler hem de Kudüs'ün içerisinde bulunduğu durum sebebiyle oluşan korku ve endişelerimin önüne geçemeyecektim. Güven verici bir grupla gitmiş olmanın faydasıydı bu. Kudüs'ün aslında o kadar da güvensiz bir yer olmadığını öğrendim. İnsanların aklında Kudüs korkutucu bir yer olarak yansıtılıyor. Kudüs mukaddes ve büyülü bir yer. İnsanlar bana soruyorlar 'Neden Filistin şu an için önemli oldu', diye. Onlar Filistinlilere iyilik yaptığımızı düşünüyorlar. Halbuki Kudüs'ün Peygamberimizin selamlarında geçtiğini, mukaddes bir yer olduğunu bilmiyorlar. Bunlar hep bilgisizlikten ve medyanın olumsuz yansıttığı şeylerden kaynaklanıyor. Biz bu geziyi ödül gibi aldık. Sayın Başkan'ımızın da ilgisi için teşekkür ediyorum. "

FİLİSTİNLİ AİLEYE DUYGU DOLU ZİYARET

Gezi sırasında Filistinli bir aileyi ziyaret etme fırsatı yakalayan ekip, duygu dolu dakikalar yaşadı. Geziye katılanlar bu fırsatı kendilerine tanıyan Esenler Belediyesi Başkanı M. Tevfik Göksu'ya da teşekkürlerini iletti.

Kudüs seyahatine katılan öğrenciler, Kudüs bilincinin artırılması ve gençlere doğru bilgilerin verilmesi amacıyla yeni eğitim döneminde okullarda Kudüs hakkında eğitimler verecek.

(FOTOĞRAFLI)

'Yazarlık okulu' öğrencileri Kudüs'te'Yazarlık okulu' öğrencileri Kudüs'te'Yazarlık okulu' öğrencileri Kudüs'te

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