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Yazıcı'nın Ani kitapları, dünyanın dört bir yanına dağıtıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

KARSLI araştırmacı- yazar Sezai Yazıcı'nın 10 yılı aşkın bir sürede yüzlerce kaynak ve belge üzerinden hazırlayarak 2017 yılında yayımladığı, Ani ören yerinin tarihini anlatan Ani Kaynakça (Ani Bibliography) ve Ani Sırları (Secrets of Ani) Seyyahların Gözünden Ani ve Ani Through of Travelers adlı 4 kitabı dünyanın dört bir yanına ulaştırıldı.

Yazıcı'nın Ani kitapları, dünyanın dört bir yanına dağıtıldı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARSLI araştırmacı- yazar Sezai Yazıcı'nın 10 yılı aşkın bir sürede yüzlerce kaynak ve belge üzerinden hazırlayarak 2017 yılında yayımladığı, Ani ören yerinin tarihini anlatan Ani Kaynakça (Ani Bibliography) ve Ani Sırları (Secrets of Ani) Seyyahların Gözünden Ani ve Ani Through of Travelers adlı 4 kitabı dünyanın dört bir yanına ulaştırıldı.
Serhat Kalkınma Ajansı'nın desteklediği, 'Eşsiz Dünya Mirası Ani'nin çok yönlü tanıtımı projesi kapsamında Ekim 2017'de başlayan dağıtım geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yazıcı'nın Ani kitapları, Türkiye'deki Ulusal Kütüphane ve Ulusal Enformasyon merkezlerine, uzmanlaşmış bölümleriyle öne çıkan köklü üniversite kütüphaneleri başta olmak üzere Türkiye'deki tüm üniversite kütüphanelerine, Amerikan Kongre Kütüphanesi'nin yanı sıra dünyanın önde gelen 24 üniversite kütüphanesine, Kafkas ülkelerindeki ulusal kütüphaneler, enformasyon merkezleri ve diğer bazı üniversite kütüphanelerine, Büyükelçilik ve başkonsolosluklardan oluşan 140 yabancı misyon temsilciliğine, Türkiye'de hizmet veren bazı yerli / yabancı özel kütüphaneler, yurt içinde ve yurt dışında Ani üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan araştırmacı-yazar, akademisyen ve uzmanlara gönderildi.
'1001 KİLİSELİ KENT'
Araştırmacı-yazar Sezai Yazıcı kitapların aynı proje hükümleri kapsamında öngörülen yerlere dağıtımının geçtiğimiz günlerde tamamlandığını bildirdi. Yazıcı, sosyal medya üzerinden kitapların dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard Üniversitesi'ne ulaştığının öğrenildiğini söyledi. Dört kitabın ortak konusu olan Ani'nin, Ortaçağ'da adını dünyaya 1001 kiliseli kent olarak duyurmuş, önemli bir ticaret merkezi olduğunu kaydeden Yazıcı şunları söyledi:
"Kent 884-1045 yılları arasında Bagratlı Krallığı egemenliği altında en parıltılı dönemini yaşadı. 961 yılında 3'üncü Aşot döneminde Bagratlı Krallığı'nın yönetim merkezi oldu. Onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Ani'de günümüze kadar ulaşan 20 civarında önemli eser bulunuyor. Ani Kars'ın 42 kilometre doğusunda Türkiye-Ermenistan sınırını oluşturan Arpaçay (Ahuryan) nehrinin hemen yanındadır. Üçgen yüzeyi üzerinde yer alan eserlerin dışında çevresindeki 5 vadi ve 32 bölgede 1500'e yakın yeraltı yapısı vardır. Cenova Üniversitesi Yeraltı Araştırmaları Merkezi Başkanı Roberto Bixio'nun 'Sadece Kars ve Türkiye'nin değil, tüm insanların kültürel mirasını zenginleştirdi' diye bahsettiği kitaplarımda şimdiye kadar Ani üzerine bilinmeyen pek çok konuda yeni bilgiler veriliyor. Alınan geri dönüşlerle Ani'nin tanıtımı açısından çok sevindirici gelişmeler olduğunu görüyorum."
Yazıcı, ülke içinden ya da dışından pek çok kişi, grup ya da kurumun yapmakta olduğu Ani gezi ve incelemelerinin artarak süreceğini ve Ani üzerine yapılan çalışmaların çeşitlenerek çoğalacağını ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Yazıcı'nın Ani kitapları, dünyanın dört bir yanına dağıtıldıYazıcı'nın Ani kitapları, dünyanın dört bir yanına dağıtıldıYazıcı'nın Ani kitapları, dünyanın dört bir yanına dağıtıldıYazıcı'nın Ani kitapları, dünyanın dört bir yanına dağıtıldı

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