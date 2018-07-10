Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Yavuz: Yanlış hesap Bağdat'tan değil, Basra'dan döndü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - YARGITAY Ceza Genel Kurulu'nca Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yüksek dereceli memurlar hakkında verilen takipsizlik kararının kaldırmasını değerlendiren Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, kararın çok önemli olduğunu söyledi. Yavuz, hukuk ve hak arama adına 9,5 yıldır mücadele verdiklerini belirterek, "Yani yanlış hesap Bağdat'tan değil, Basra'dan dönmüş oldu. Bağdat'ı geçmiş olsa bile yanlış hesaptan dönmüş olması çok önemli bir gelişme" dedi.

Kahramanmaraş'taki avukatlık bürosunda basın toplantısı düzenleyen Avukat Kemal Yavuz, Yargıtay 6'ıncı Ceza Dairesi'nin bazı şüpheliler hakkında vermiş olduğu takipsizlik kararına itiraz ettiğini ve itirazın kabul edilerek dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildiğini hatırlattı. Yapılan inceleme sonunda bugün açıklanan kararının son derece sevindirici olduğunu belirten Yavuz, şunları söyledi:

"Hukuk ve hak arama adına 9,5 yıldır devam ettiğimiz bu yolda çok önemli bir eşik olarak görüyoruz. Çünkü yüksek dereceli memurlarla ilgili bir soruşturma vardı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na suikast olayıyla ilgili. Burada soruşturulan yüksek dereceli memurlarla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce takipsizlik kararı vermişti. Bu takipsizlik kararının kaldırılması için Yargıtay 6'ncı Ceza Dairesi'ne itirazımız söz konusu olmuştu ancak itirazımız kesin olarak reddedildi. Dolayısıyla biz de başkaca bir yolu kalmadığı için olağanüstü kanun yoluna gittik. Kanun yolunda Adalet Bakanlığı daha önceden bu kararın kaldırılması konusundaki talebiimizi kabul etmiş ve dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gitmişti. Ceza Genel Kurulu da her şüpheli yönünden ayrı ayrı yaptığı detaylı incelemeler neticesinde böyle bir karar vermiş durumda. Bu karar son derece sevindirici. Şimdi tekrar dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidecek ve şüpheliler hakkında bir soruşturma başlatılacak. Yani yanlış hesap Bağdat'tan değil, Basra'dan dönmüş oldu. Bağdat'ı geçmiş olsa bile yanlış hesaptan dönmüş olması çok önemli bir gelişme. Bunun için bu ülkede adalet varmış dedirten bir karar oldu. 9,5 yıl sonra bile olsa çok önemli bir gelişme olarak addediyor ve sevindirici buluyoruz."

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