HABER

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Yavuz: Yanlış hesap Bağdat'tan değil, Basra'dan döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 19:35 | Son Güncelleme

YARGITAY Ceza Genel Kurulu'nca Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yüksek dereceli memurlar hakkında verilen takipsizlik kararının kaldırmasını değerlendiren Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, kararın çok önemli olduğunu söyledi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - YARGITAY Ceza Genel Kurulu'nca Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yüksek dereceli memurlar hakkında verilen takipsizlik kararının kaldırmasını değerlendiren Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, kararın çok önemli olduğunu söyledi. Yavuz, hukuk ve hak arama adına 9,5 yıldır mücadele verdiklerini belirterek, "Yani yanlış hesap Bağdat'tan değil, Basra'dan dönmüş oldu. Bağdat'ı geçmiş olsa bile yanlış hesaptan dönmüş olması çok önemli bir gelişme" dedi.
Kahramanmaraş'taki avukatlık bürosunda basın toplantısı düzenleyen Avukat Kemal Yavuz, Yargıtay 6'ıncı Ceza Dairesi'nin bazı şüpheliler hakkında vermiş olduğu takipsizlik kararına itiraz ettiğini ve itirazın kabul edilerek dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildiğini hatırlattı. Yapılan inceleme sonunda bugün açıklanan kararının son derece sevindirici olduğunu belirten Yavuz, şunları söyledi:
"Hukuk ve hak arama adına 9,5 yıldır devam ettiğimiz bu yolda çok önemli bir eşik olarak görüyoruz. Çünkü yüksek dereceli memurlarla ilgili bir soruşturma vardı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na suikast olayıyla ilgili. Burada soruşturulan yüksek dereceli memurlarla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce takipsizlik kararı vermişti. Bu takipsizlik kararının kaldırılması için Yargıtay 6'ncı Ceza Dairesi'ne itirazımız söz konusu olmuştu ancak itirazımız kesin olarak reddedildi. Dolayısıyla biz de başkaca bir yolu kalmadığı için olağanüstü kanun yoluna gittik. Kanun yolunda Adalet Bakanlığı daha önceden bu kararın kaldırılması konusundaki talebiimizi kabul etmiş ve dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gitmişti. Ceza Genel Kurulu da her şüpheli yönünden ayrı ayrı yaptığı detaylı incelemeler neticesinde böyle bir karar vermiş durumda. Bu karar son derece sevindirici. Şimdi tekrar dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidecek ve şüpheliler hakkında bir soruşturma başlatılacak. Yani yanlış hesap Bağdat'tan değil, Basra'dan dönmüş oldu. Bağdat'ı geçmiş olsa bile yanlış hesaptan dönmüş olması çok önemli bir gelişme. Bunun için bu ülkede adalet varmış dedirten bir karar oldu. 9,5 yıl sonra bile olsa çok önemli bir gelişme olarak addediyor ve sevindirici buluyoruz."

FOTOĞRAFLI

PARTNERGörenler hayrete düşüyor! İnsan yüzlü Görenler hayrete düşüyor! İnsan yüzlü
Boşanmak isteyen eşine otomobiliyle çarpan sanık, ağır cezada yargılanacakBoşanmak isteyen eşine otomobiliyle çarpan sanık, ağır cezada yargılanacak
Uşak'ta ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edildiUşak'ta ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza: Yaralılar var

TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza: Yaralılar var

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.