Yazlık evden cezaevine

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de 13 farklı suçtan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. (45), saklandığı yazlık evde yakalanıp Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

'Birden fazla kişi ile birlikte yağma, suç işlemek amacı ile örgüt kurma, tehdit ve tefecilik' gibi gibi 13 farklı suçtan kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan M.S.'nin Erdemli ilçesine bağlı Tömük mahallesindeki bir yazlık evde saklandığını saptayan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenleyip şahsı gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanan şahıs, Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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