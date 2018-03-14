Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Yebise/Kurugöl köyü teröristlerden alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı, başarılı bir şekilde devam ediyor. Harekat kapsamında Yebise/Kurugöl köyü terör örgütü YPG’den geri alındı.