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Yebise/Kurugöl köyü teröristlerden alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 12:40 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Yebise/Kurugöl köyü teröristlerden alındı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı, başarılı bir şekilde devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Yebise/Kurugöl köyü teröristlerden alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı, başarılı bir şekilde devam ediyor. Harekat kapsamında Yebise/Kurugöl köyü terör örgütü YPG’den geri alındı.

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