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Yedikleri yemekler zehir oldu! Bolu’da 39 öğrenci hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 01:24 | Son Güncelleme

Bolu’da, özel bir öğrenci yurdunda akşam yemeğinin ardından fenalaşan 39 öğrenci yurt yönetimi tarafından çağırılan ambulanslarla gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldılar.

Alınan bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak'ta bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencilerinden bazıları, akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan öğrencilerden bazıları kendi imkanları ile bazıları da ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

AKŞAM YEMEĞİ ZEHİRLEDİ

Öğrencilerin, akşam yemeğinde tavuk eti ile sütlü tatlının da bulunduğu menüden yediği öğrenildi. Bolu Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı bir açıklamada, öğrencilerin bulantı ve kusma şikayeti ile Sağlık kuruluşlarına başvurması üzerine gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

yemek

ÖĞRENCİLERİN DURUMLARI İYİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"112 ekiplerimizin yönlendirdiği vaka sayısı su an itibarıyla 39 oldu. 9 kişi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 19 kişi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine, 5 kişi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Üniteye, 6 kişi de özel hastanelere başvurmuştur.

zehir

Bolu İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli tespitlerin hızlıca yapılabilmesi için örnekler alınmış Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilmiştir. Tavuk ya da tatlıdan şüphelenmek ile birlikte sonuçlar çıkıp bu detay netleştiğinde halkımızla paylaşılacaktır. Hastanelerimize başvuran hastalarımızın şu an için genel durumları iyi olup gerekli tedavileri yapılmaktadır."

AA/İHA

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