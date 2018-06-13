Yedinci kattan atlamak istedi, polis kurtardı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, 7'nci kattaki dairede bulunan evinin pencere ve balkonuna çıkıp intihar girişiminde bulunan Ahmet K. (62), polisler tarafından bir anlık dalgınlığından faydalanılarak bulunduğu yerden indirildi. Olay, öğle saatlerinde Tecde Mahallesi Kozluk Sokak'ta meydana geldi. Evinin pencere ve balkonuna çıkan Ahmet K., nedenini söylemeden atlayacağını söyledi. Evdeki eşyaları aşağıya atan Ahmet K.'yı görenlerin ihbarıyla gelen polis, onu ikna etmek için çaba gösterirken, itfaiye ve sağlık görevlilerine de haber verildi. Ekipler her ihtimale karşı havalı yatak açarken, Bir anlık dalgınlığından faydalanan polisler, Ahmet K.'yı yakalayıp kurtardı. Ahmet K., sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.
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