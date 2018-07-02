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Yeğenimin peşini bırak' dedi, öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 15:08 | Son Güncelleme

KONYA'da, üniversite hastanesinin mutfağında çalışan Zülfikar Tüdeş (35), yeğeni Ebru A.nın (20) peşini bırakmasını istediği genç kızın eski sevgilisi Muhammet Doğan (30) tarafından hastanenin otoparkında tabancayla vuralarak öldürüldü.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, üniversite hastanesinin mutfağında çalışan Zülfikar Tüdeş (35), yeğeni Ebru A.nın (20) peşini bırakmasını istediği genç kızın eski sevgilisi Muhammet Doğan (30) tarafından hastanenin otoparkında tabancayla vuralarak öldürüldü.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre hastanenin mutfak kısmında çalışan Zülfikar Tüdeş, yeğeni Ebru A.'nın eski sevgilisi Muhammet Doğan'a, yeğeninin peşini bırakması ve rahatsız etmemesi konusunda mesaj attı. Karşılıklı mesajlaşmalar küfürleşmeye dönüştü. Buna sinirlenen Muhammet Doğan yanına aldığı ruhsatsız tabanca ile hastanesinin otoparkına geldi. Doğan, Tüdeş'i arayarak otoparka gelmesini söyledi. Mutfaktan aldığı satırla otoparka gelen Tüdeş, Doğan'ı kovalamaya başladı. Muhammet Doğan da yanında getirdiği tabanca ile Tüdeş'e 3 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Mermilerden biri göğsüne isabet eden Tüdeş ağır yaralandı. Hastane personeli tarafından acile servise alınan Zülfikar Tüdeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞINI ARAYIP 'BEN ADAM VURDUM' DEMİŞ

Olay yerinden kaçan Muhammet Doğan, bir arkadaşını arayarak birini vurduğunu ve ne yapması gerektiğini sordu. Arkadaşıyla buluşan Doğan, bir süre kent merkezinde dolaştıktan sonra suç aleti tabançayla birlikte polise gidip teslim oldu. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürülen Doğan, poliste susma hakkını kullandı.

İfadesine başvurulan Ebru A. ise şunları söyledi:

"Muhammet ile sevgiliydik. Ancak bir süre sonra ayrıldık. Ancak o beni ve ailemi tehdit ediyordu. 6 Mayıs tarihinde evimizi de kurşunladı. Polise gidip şikayetçi olduk. Peşimi bir türlü bırakmıyordu" dedi.

Daha önce yaralama suçundan 5 yıl hapis yattığı ve 8 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Muhammet Doğan, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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