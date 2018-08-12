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Yeğenin öldürdüğü dayı toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 16:55 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, dün gece tartıştığı yeğeni Müslüm Y.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, dün gece tartıştığı yeğeni Müslüm Y. (25) tarafından tüfekle vurulan Eyüp Ercan (39), toprağa verildi. Olay, dün gece Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait bakkal dükkanında oturan Eyüp Ercan, uzun süredir konuşmadığı belirtilen yeğeni Müslüm Y. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, dayısına yanında bulunan tüfekle peş peşe ateş eden Müslüm Y, yanında gelen arkadaşlarıyla birlikte kaçtı. Eyüp Ercan ile kavgayı ayırmak isteyen 4 kişi saçmaların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülmek istenen Ercan, yolda yaşamını yitirdi. Diğer 4 yaralı ise kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan şüpheliler, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Eyüp Ercan’ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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