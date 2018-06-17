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Yeğenine sinirlenen kadın evini yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 00:52 | Son Güncelleme

ADANA'da, ablasının oğluyla tartışan Hatun Tilkin (55), sinir krizi geçirince evini ateşe verdi.

Yeğenine sinirlenen kadın evini yaktı

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA'da, ablasının oğluyla tartışan Hatun Tilkin (55), sinir krizi geçirince evini ateşe verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi 47081 Sokak'ta iddiaya göre, ablasının oğlu Ömer H. ile tartışan Hatun Tilkin, sinir krizi geçirdi. Yeğenini evden kovan Tilkin, sinirini alamayınca evini ateşe verdi. Evden gelen sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
KAPILARI KİLİTLİ EVDE DUMAN ALTINDA KALDI
Kapıları kilitlenmiş evde dumanların arasında kapıyı açmayan Tilkin'i, kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri kurtardı. Kapı önüne çıkarılan Tilkin, baygınlık geçirdi. Eve gelen 112 Acil ekipleri, Tilkin'e ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Tilkin'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yeğenine sinirlenen kadın evini yaktı

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