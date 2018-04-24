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Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 08:47 | Son Güncelleme

Adana'da akılalmaz bir olay yaşandı. Yeğeninin eşiyle yasak aşk yaşayan teyze adamla bir olup kaçtı. Teyzesini ve eşini arayan genç kadın, "Biz mutluyuz. Sen kendine yan" yanıtını alınca hayatının şokunu yaşadı. Talihsiz kadın, "Teyzem kocama kaçmış, Bu nasıl teyze" diye isyan etti

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

Adana'da yaşayan Sevgi S. (21), bir yıl önce bir yemek şirketinde şoför olarak çalışan Emrah S. (27) ile evlendi. Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelin giden Sevgi S., bir süre önce eşiyle tartışıp Adana'ya döndü. Ancak bu arada "Anne yarısı" olarak bilinen teyzesinden hiç ummadığı bir darbe geldi. Başından iki evlilik geçen 2 çocuk annesi Gülsüm Ç. (27), yeğeninin eşiyle kaçtı. Sosyal medyada eşiyle teyzesinin birlikte fotoğrafını gören Sevgi S. şoke oldu. Teyzesini ve eşini arayan genç kadın, "Biz mutluyuz. Sen kendine yan" cevabını alınca yıkıldı.

'BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ'

Sabah'ın haberine göre, son dönemde eşinin tuhaf hareketlerine tanık olduğunu söyleyen Sevgi S., "Ben Adana'ya geldikten sonra teyzem harekete geçmiş ve kocama kaçmış. Bu nasıl bir teyze? Teyzem bir de utanmadan bana , 'Biz birimizi seviyoruz' diyor. Ama kesinlikle boşanmayacağım. Onları süründüreceğim" dedi. Anne ise, "Kardeşim evlilik vaadiyle birkaç kişiyi dolandırdı. En son kızımın kocasını elinden aldı. Yaptığı utanç verici" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
adana yasak aşk

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Adananın yolları taşdan....
teyzede teyzeymiş hani...
adananın suyundanmıdır havasındanmıdır bilinmez ama çarpık hayat=ADANA
bence koca,teyzeye kaçmış!
hadi bir ay yediğin dokunmadı sonra yediğin dokunursa nereye gideceksin
Ne günlere kaldık....
alllahh ıslahh etsinnn
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