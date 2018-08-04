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Yeğeninin üstüne geçirdiği mallarını geri isteyince öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 13:38 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menderes ilçesinde Hasan Tahsin Duva (51), eşinden boşanmadan önce yeğeni H.Ö.'nün (34) üstüne geçirdiği 1 traktör, 1 minibüs ve 150 bin lirayı geri istedi.

Yeğeninin üstüne geçirdiği mallarını geri isteyince öldürüldü

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde Hasan Tahsin Duva (51), eşinden boşanmadan önce yeğeni H.Ö.'nün (34) üstüne geçirdiği 1 traktör, 1 minibüs ve 150 bin lirayı geri istedi. Ret cevabı alan Duva, çıkan tartışmada yeğeni ve onun yakın arkadaşı S.Ç. (44) tarafından başına sopayla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan H.Ö. ve S.Ç. tutuklandı.
Menderes ilçesi Yeniköy Mahallesi Bahçecik mevkisindeki bağ evinde, geçen 13 Temmuz günü saat 16.00'da, Hasan Tahsin Duva ölü bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili çalışma başlattı. Cesedin kaldırıldığı İzmir Adli Tıp Kurumu'nun raporlarına göre, sert bir cisimle vurulması sonucu kafatası çatlaması nedeniyle öldüğü belirlenen Duva'nın, 13 Temmuz'da, yeğeni H.Ö. ve onun yakın arkadaşı S.Ç. ile buluştuğu belirlendi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Hasan Tahsin Duva'nın H.Ö. ve S.Ç. ile bağ evinde buluşup içki içtiğini, eşinden boşanmadan önce yeğeninin üstüne geçirdiği 1 traktör, 1 minibüs ve 150 bin lirayı geri istediğini belirledi. Çıkan tartışmada H.Ö.'nün, aracında bulunan 50 santimetre uzunluğundaki özel yapım bir sopayla, Duva'yı başına vurarak öldürdüğü, ayrıca S.Ç.'nin de yardım ettiği sonucuna varıldı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen H.Ö. ve S.Ç., mahkemece tutuklandı.

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Yeğeninin üstüne geçirdiği mallarını geri isteyince öldürüldüYeğeninin üstüne geçirdiği mallarını geri isteyince öldürüldüYeğeninin üstüne geçirdiği mallarını geri isteyince öldürüldüYeğeninin üstüne geçirdiği mallarını geri isteyince öldürüldü

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