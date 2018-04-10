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Yeğeninin yaralı bulduğu muhtar, kendisini vurduğunu söyledi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 17:16 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobilde, tabancayla karnından vurulmuş halde yeğeni tarafından bulunan Şamlar köyü muhtarı Ayhan Duman (50), hastanede tedaviye alındı. Duman, tabancayı kendisinin ateşlediğini ileri sürdü.  Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Ören mevkisinde meydana geldi.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobilde, tabancayla karnından vurulmuş halde yeğeni tarafından bulunan Şamlar köyü muhtarı Ayhan Duman (50), hastanede tedaviye alındı. Duman, tabancayı kendisinin ateşlediğini ileri sürdü.

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Ören mevkisinde meydana geldi. Şamlar köyü muhtarı Duman, yeğeni Ö.D. tarafından otomobilde, tabancayla vurulmuş halde bulununca, özel hastaneye kaldırıldı. Karnından yaralanan Duman, yapılan ilk müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan muhtar Duman'ın, polislere, kendisini vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ise otomobilde yaptığı incelemede kurşun izlerini tespit etti. Muhtarın kendisini mi vurduğu ya da başkası tarafından mı vurulduğunun yapılacak soruşturma sonucu ortaya çıkacağı belirtildi. Polis ekiplerinin araçta incelemesini sürdürdüğü sırada, yeğen Ö.D., görüntü çeken gazetecilere saldırdı. Araya giren polis ekipleri, Ö.D.'yi uzaklaştırdı. Ö.D., bir süre sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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