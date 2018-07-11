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Yem fabrikasında çıkan yangında 2 işçi ve 1 itfaiye eri yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 09:59 | Son Güncelleme

BURDUR'un Çeltikçi ilçesindeki yem fabrikasında çıkan yangında, 2 işçiyle 1 itfaiye eri yaralandı.

Yem fabrikasında çıkan yangında 2 işçi ve 1 itfaiye eri yaralandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Çeltikçi ilçesindeki yem fabrikasında çıkan yangında, 2 işçiyle 1 itfaiye eri yaralandı. 6 saatte söndürülen yangın büyük çaplı maddi zarara neden oldu.
Çeltikçi ilçesindeki özel bir firmaya ait yem fabrikasında saat 00.30 sıralarında kaynak yapımı sırasında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Burdur ve Bucak itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, Ağlasun ve Çeltikçi itfaiye ekipleriyle Burdur Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 su tankeri de su takviyesi için hazır bekletildi. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangın, 6 saat sonra tamamen söndürülebildi. Yangında fabrikanın 8 katında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
Yangında yaralanan 2 işçi ile elinde yanık oluşan Bucak İtfaiyesi'nde görevli bir itfaiye eri sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Yem fabrikasında çıkan yangında 2 işçi ve 1 itfaiye eri yaralandıYem fabrikasında çıkan yangında 2 işçi ve 1 itfaiye eri yaralandıYem fabrikasında çıkan yangında 2 işçi ve 1 itfaiye eri yaralandıYem fabrikasında çıkan yangında 2 işçi ve 1 itfaiye eri yaralandı

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