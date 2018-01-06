Yem karma makinesine düşen çiftçi öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de yem karma makinesine düşen çiftçi Mahmut Deneme (43), öldü.Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi 361 Sokak'ta meydana geldi. Büyükbaş hayvanlar için yem karma makinesine saman koymak isteyen Mahmut Deneme, ayağı kayınca makinenin içine düştü. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çiftçinin cesedini yarım saatlik çalışma ile çıkarabildi. Mahmut Deneme'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, çiftçini yakınları sinir krizi geçirdi.