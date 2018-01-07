Yem makinesine kapılan çocuk hayatını kaybetti

Servetiye Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çalışır durumdaki yem karma makinesinin yanında duran 4 yaşındaki Sahra Koçu, dengesini kaybederek makinenin şaft kısmına kapıldı.
Durumu fark ederek çocuğu kurtarmaya çalışan yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koçu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.
Acı haberi alan ailesi ise gözyaşlarına boğuldu ve sinir krizi geçirdi.
Cumhuriyet savcısının ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından kız çocuğunun cesedi Hendek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Hayatını kaybeden kız çocuğunun babasının askerde olduğu öğrenildi.
(AA)
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