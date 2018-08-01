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Yemeği reddeden şüphelinin midesinden uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 19:44 | Son Güncelleme

KARAMAN'da gözaltına alınan ve polisin verdiği yemekleri yemeyen İran uyruklu Amir Hassein K.'nin midesinden, kapsüller içinde 30 uyuşturucu hap, 15.3 gram eroin ve 8 gram afyon sakızı çıktı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da gözaltına alınan ve polisin verdiği yemekleri yemeyen İran uyruklu Amir Hassein K.'nin midesinden, kapsüller içinde 30 uyuşturucu hap, 15.3 gram eroin ve 8 gram afyon sakızı çıktı. Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından kente uyuşturucu getirip satıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Afganistan uyruklu Ziyaul Hagh T.'nin (38) uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Gözaltına alınan Ziyaul Hagh T.'nin yapılan üst aramasında 1.25 gram afyon sakızı ele geçirildi. Polis tarafından serbest bırakılan Ziyaul Hagh T., Emniyet Müdürlüğü'nden çıktıktan sonra İran uyruklu Amir Hassein K. (29) ve aynı ülkeden Seyedgholam Hossein K.'nin (30) evine gitti. Polis eve operasyon düzenleyip 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 33 uyuşturucu hap, 2.60 gram eroin ve 20 gram afyon sakızı ele geçirildi. MİDESİNDEKİ KAPSÜLLERDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI Şüphelilerden Amir Hassein K., gözaltında bulunduğu sırada verilen yemekleri yemedi. Bu durumdan şüphelenen polis, Amir Hassein K.'yi hastaneye götürüp midesinin röntgen filmini çektirdi. Şüphelinin midesinde kapsüller bulunduğu belirlendi. Tıbbı müdahaleyle Amir Hassein K.'nin midesindeki kapsüller çıkarıldı. Kapsüllerden 30 uyuşturucu hap, 15.3 gram eroin ve 8 gram afyon sakızı çıktı. İRAN'DAN KARAMAN'A MİDESİNDE UYUŞTURUCU TAŞIMIŞ Araştırmasını derinleştiren polis, Amir Hassein K.'nin İran'dan Karaman'a midesinde uyuşturucu getirdiğini saptadı. Amir Hassein K.'nin midesindeki uyuşturucuları da doğal yöntemlerle çıkartıp, şebeke üyeleriyle birlikte satmaya çalıştığı belirlendi. Evde ele geçirilen uyuşturucuyu da şüphelinin midesinde taşıdığı ortaya çıktı. Amir Hassein K.'nin uyuşturucuları midesinde taşıdığı 5 gün boyunca sadece su içtiği saptandı. Amir Hassein K., Seyedgholam Hossein K. ve Ziyaul Hagh T., sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

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