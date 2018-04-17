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Yemek ikram edilen hırsız ayakkabıyla bisiklet çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 09:44 | Son Güncelleme

Adana’da apartman sakinlerinin yiyecek ikram ettiği hırsızın aynı apartmandan ayakkabı ve bisiklet çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, bir kişi girdiği iki apartmandan iki bisiklet ve ayakkabı çalarak kayıplara karıştı.

Adana’da apartman sakinlerinin yiyecek ikram ettiği hırsızın aynı apartmandan ayakkabı ve bisiklet çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, bir kişi girdiği iki apartmandan iki bisiklet ve ayakkabı çalarak kayıplara karıştı. Bisikletleri ve ayakkabısı çalınan vatandaşlar polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri apartman giriş ve çıkışlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmada Çağatay Y. olduğu tespit edilen zanlı evinde yakalandı.

Vatandaşlar yemek ikram etmiş
Zanlının hırsızlık yaparken çok soğukkanlı olduğu ve gündüz gece demeden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Bir apartmana hırsızlık için girerken de apartman sakinleri ile kapıda karşılaştığı ve vatandaşların hırsıza ellerindeki yemekten ikram ettiği hırsızın da teşekkür ettiği görüldü. Zanlının bisiklet çalması ve ikram edilen yemeğe teşekkür etmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Yemek ikram edilen hırsız ayakkabıyla bisiklet çaldı

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Yemek ikram edilen hırsız ayakkabıyla bisiklet çaldı

Yemek ikram edilen hırsız ayakkabıyla bisiklet çaldı
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Yemek ikram edilen hırsız ayakkabıyla bisiklet çaldı

Yemek ikram edilen hırsız ayakkabıyla bisiklet çaldı
3 / 6

Yemek ikram edilen hırsız ayakkabıyla bisiklet çaldı

Yemek ikram edilen hırsız ayakkabıyla bisiklet çaldı
4 / 6

Yemek ikram edilen hırsız ayakkabıyla bisiklet çaldı

Yemek ikram edilen hırsız ayakkabıyla bisiklet çaldı
5 / 6

Yemek ikram edilen hırsız ayakkabıyla bisiklet çaldı

Yemek ikram edilen hırsız ayakkabıyla bisiklet çaldı
6 / 6

Yemek ikram edilen hırsız ayakkabıyla bisiklet çaldı

Yemek ikram edilen hırsız ayakkabıyla bisiklet çaldı
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