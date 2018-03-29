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Yemek siparişi getiren kurye eve girip müşteriyi dövdü! O anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 17:16 | Son Güncelleme

Eskişehir'de internetten yemek siparişi veren bir genç kuryenin saldırısına uğradı. Eve giren kurye genci dövdü, arkadaşları da olayı kaydetti.

Eskişehir'de yaşanan akıl almaz olayda, yemek siparişi veren bir genç siparişi getiren kurye tarafından dövüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, daha önce yemek siparişi getiren bir kuryenin davranışlarından rahatsız olan gencin siparişine, ‘tek gözlü kurye getirmesin’ notunu düştüğü iddia ediliyor.

Bunun üzerine gencin evine gelen kuryenin, kapıyı açan gence sinirlenerek vurmaya başladığı ve o anların kaydediliyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bunlar iyi günlerimiz, cezalar hiç caydırıcı değil.
Sen benim çocoğumu böyle döveceksinde bende elim kolum bağlı öyle bekleyecem burda... ulan seni ben bir pikapa atarım sokarım bir eve 3 gün 3 gece anandan emdiğim sütü burnunda getirip hastanelik edip 6 ay yerinden kalkamaz etmezmiydim o çocuğun babasının annesinin durumunu düşünmek bile istemiyorum.
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