Yemekleri beğenmediğini iddia ettiği lokantada 4 kişiyi bıçakladı

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, alkollü olduğu iddia edilen Rüstem Z. (41), gittiği lokantada yemekleri beğenmediğini iddia edip tartıştığı iş yeri sahibi Hulusi Baskın (60) ile kendisine müdahale eden 3 esnafı bıçakla yaraladı. Çevre esnafın linçe kalkıştığı Rüstem Z., polisler tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.

​Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Rüstem Z., sokak arasında girdiği bir lokantada, yemekleri beğenmediğini söyleyip tepki gösterdi. Bunun üzerine Rüstem Z., işyeri sahibi Hulusi Baskın tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Bu sırada Rüstem Z., üzerindeki bıçağı çekip, Baskın'ı bıçakladı. Gürültü üzerine lokantaya girip, kendisine müdahale eden 3 esnafı da bıçakla yaralayan Rüstem Z., kaçmaya çalıştı. Bölge esnafın yakalayıp, tekme tokat dövdüğü Rüstem Z., Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Motosikletli Yunus timleri tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan Rüstem Z., emniyete götürüldü.

Karın bölgesinden yararlanan iş yeri sahibi Hulusi Baskın'a ambulansta müdahale edildiği sırada, eşi A.B., camdan bakıp gözyaşı döktü.

Yaralılar, Bursa ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.