Yemekten zehirlenen üniversite öğrencisi, taburcu edildikten sonra öldü

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğrenim gören Hayrettin Ömeroğlu, dün akşam kusma ve bulantı şikayetiyle Kocaeli Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
Şehir merkezinde bulunan bir restoranda tavuklu pilav yediğini söyleyen Ömeroğlu, hastanede serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi.
GECE TEKRAR FENALAŞTI
Ömeroğlu, gece tekrar fenalaşınca arkadaşları 01.30 sıralarında 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Ömeroğlu’nu hastaneye götürürken, yolda kalbi durdu.
Kocaeli Devlet Hastanesi’ne getirilen Ömeroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ömeroğlu’nun kesinÿölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(DHA)
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