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Yemekten zehirlenen üniversite öğrencisi, taburcu edildikten sonra öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 02:17 | Son Güncelleme

İzmit'te, bir restoranda tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen üniversite öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu (26), hayatını kaybetti.

Yemekten zehirlenen üniversite öğrencisi, taburcu edildikten sonra öldü

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğrenim gören Hayrettin Ömeroğlu, dün akşam kusma ve bulantı şikayetiyle Kocaeli Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Şehir merkezinde bulunan bir restoranda tavuklu pilav yediğini söyleyen Ömeroğlu, hastanede serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi.

GECE TEKRAR FENALAŞTI

Ömeroğlu, gece tekrar fenalaşınca arkadaşları 01.30 sıralarında 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Ömeroğlu’nu hastaneye götürürken, yolda kalbi durdu.

Kocaeli Devlet Hastanesi’ne getirilen Ömeroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ömeroğlu’nun kesinÿölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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izmit zehirlenme ölüm

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sağlık sistemimiz o kadar gelişti ki hemen taburcu olup ölmek kolaylaştı.
ılerı demokrası super tedavı ve hastahanelerı
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