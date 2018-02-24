Yemen’de bombalı saldırı: 14 ölü, 40 yaralı

Yemen’in Aden kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.

Yemen’in Aden kentinde terörle mücadele kamplarına terör örgütü DEAŞ tarafından iki ayrı bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.