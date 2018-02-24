Yemen’de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Yemen’in Aden kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Yemen’in Aden kentinde terörle mücadele kamplarına iki ayrı bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Yetkililer tarafından saldırıya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.