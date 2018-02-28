Yemen’de difteri salgınında bilanço artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Yemen’de difteri salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 72’ye yükseldiğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), yayınladığı rapora göre ülkede difteri salgınının ortaya çıktığı 2017 yılının Ağustos ayından bu yana 72 kişi hayatını kaybetti. Raporda, şüpheli difteri vakasının tespit edildiği kişi sayısının ise bin 193 olduğu belirtildi.
Yemen’de 3 yıldır süren iç savaşın yol açtığı açlık ve yoksulluk nedeniyle ülkede kolera ve difteri salgını yüksek seviyeye çıktı. Ülkedeki su ve kanalizasyon arıtma tesislerinin tahrip olması nedeniyle nüfusun yarısından fazlası temiz içme suyu temin edemiyor. Ülkede temiz su temin edilememesi salgınların artmasına neden olan en büyük faktörlerden biri. Ülkede Kolera nedeniyle 2 bin 200 kişi hayatını kaybetmişti.
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