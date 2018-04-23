Yemen’de hava saldırısı: 13 ölü, 18 yaralı

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun Yemen’de düzenlediği hava saldırısında en az 13 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı belirtildi.
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin Yemen’in Hacce ilinde düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının gece saatlerinde bir düğün sırasında gerçekleştiği, yaralıların hastaneye kaldırıldıkları ifade edildi.
Geçtiğimiz Cuma günü yine Arap koalisyonunun düzenlediği saldırıda yaklaşık 18 kişi hayatını kaybetmişti.
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