Yemen’de hava saldırısı: 33 ölü

Yemen’in Hacce kentinde düzenlenen hava saldırısında ölü sayısının 33’e yükseldiği bildirildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun Yemen’in kuzeyinde bulunan Hacce şehrinde düzenlediği hava saldırısında ölü sayısı 33’e yükseldi. Saldırıda 30’u çocuk olmak üzere 46 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralıların tedavileri hastanede devam ederken, sağlık görevlileri halka kan verme çağrısında bulundu.
Öte yandan Yemenli kaynaklar, saldırının olduğu bölgenin askeri bölgeden uzak olduğunu ifade etti.
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