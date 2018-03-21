Yemen’de hükümet güçleri ile muhalif milis güçleri çatıştı: 3 ölü

Yemen hükumetinin geçici başkenti Aden’de dün gece hükumetin askeri polis kuvvetleri ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteğindeki güvenlik güçleri çatıştı. Çatışmalarda 3 kişi hayatını kaybederken 6 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Çatışmanın, El-Tavahi’de bir toprak parçasının mülkiyeti konusundaki tartışmadan kaynaklandığı belirtildi.

Mahalli kaynaklardan alınan bilgiye göre, BAE’nin desteğindeki güvenlik güçlerinin liderinin El Tavahi Dağı’ndaki Basohaib hastanesinin üzerinde bulunduğu arazinin mülkiyeti konusunda çıkan anlaşmazlık sebebiyle çıktığı belirtildi. Milislere ait güvenlik güçlerinin söz konusu toprağı ele geçirmek için güç kullanması üzerine bölgeye Askeri polisin intikal ettiği, Milislerin güvenlik gücünün liderinin araziyi terk etmemesi üzerine hükumetin Askeri polis güçleri ile Milis kuvvetleri arasında çıkan çatışmada 3 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı belirtildi.