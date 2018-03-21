HABER

Yemen’de hükümet güçleri ile muhalif milis güçleri çatıştı: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 12:54 | Son Güncelleme

Yemen hükumetinin geçici başkenti Aden’de dün gece hükumetin askeri polis kuvvetleri ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteğindeki güvenlik güçleri çatıştı.

Yemen hükumetinin geçici başkenti Aden’de dün gece hükumetin askeri polis kuvvetleri ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteğindeki güvenlik güçleri çatıştı. Çatışmalarda 3 kişi hayatını kaybederken 6 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Çatışmanın, El-Tavahi’de bir toprak parçasının mülkiyeti konusundaki tartışmadan kaynaklandığı belirtildi.
Mahalli kaynaklardan alınan bilgiye göre, BAE’nin desteğindeki güvenlik güçlerinin liderinin El Tavahi Dağı’ndaki Basohaib hastanesinin üzerinde bulunduğu arazinin mülkiyeti konusunda çıkan anlaşmazlık sebebiyle çıktığı belirtildi. Milislere ait güvenlik güçlerinin söz konusu toprağı ele geçirmek için güç kullanması üzerine bölgeye Askeri polisin intikal ettiği, Milislerin güvenlik gücünün liderinin araziyi terk etmemesi üzerine hükumetin Askeri polis güçleri ile Milis kuvvetleri arasında çıkan çatışmada 3 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.