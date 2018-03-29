Yemen’de patlama: 10 asker ölü

Yemen’in kuzeyindeki Hadramut bölgesinde meydana gelen patlamada 10 askerin öldüğü bildirildi.

Yemen’in kuzeyindeki Hadramut bölgesinde yer alan Mukalla şehrinin kuzeyinde, Hajar köyünde aşırılık yanlısı silahlı kişilerin bombalaması sonucu 10 askerin öldürüldüğü bildirildi. Kaynaklara göre, silahlı bir grup Hajar köyünde yolda giden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hadrami milislerine ait askeri bir araca bombalı ve silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda araçta bulunan bütün askerlerin öldüğünü belirtti.

Henüz saldırıyı üstlenen çıkmadı.