Yemen’de sivillere saldırı: 2 ölü

Yemen’in başkenti Sana’da koalisyon güçlerinin dün gece odun yüklü bir araca attığı bombanın patlamasıyla 2 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil ise yaralandı.
Koalisyon güçleri, Yemen’in başkenti Sana’nın kuzeydoğusunda bulunan Nehm kasabasında dün gece bir araca baskın yaptı. Attıkları bombanın patlamasıyla odun yüklü araçta bulunan 5 kişiden 2’si hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Bölge sakinleri, koalisyon güçlerinin Nehm kasabasında sivillerin kullandığı bir arabaya bomba attıklarını söyledi.
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