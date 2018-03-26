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Yemen’den Riyad’a balistik füze saldırısı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 10:34 | Son Güncelleme

Yemen’den Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a yapılan 7 balistik füze saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Yemen’den Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a yönelik düzenlenen 7 adet balistik füze saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.Riyad’daki Sivil Savunma Sözcüsü Mohammed Al-Hammadi, Suudi hava savunmasının, Husiler tarafından ateşlenen 7 balistik füzeyi vurduğunu söyledi.

Yemen’den Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a yapılan 7 balistik füze saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yemen’den Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a yönelik düzenlenen 7 adet balistik füze saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Riyad’daki Sivil Savunma Sözcüsü Mohammed Al-Hammadi, Suudi hava savunmasının, Husiler tarafından ateşlenen 7 balistik füzeyi vurduğunu söyledi. Hammadi, parçaların Mısır uyruklu kişilerin oturduğu bir eve düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise yaralandığını söyledi.

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