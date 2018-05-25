HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 1'i çocuk 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 18:02 | Son Güncelleme

BURDUR 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan oğlunun yemin törenine katılmak için Bartın'dan gelen Ahmet Barışık'ın (51) kullandığı otomobilin hafriyat kamyonuyla çarpıştığı kazada, aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan oğlunun yemin törenine katılmak için Bartın'dan gelen Ahmet Barışık'ın (51) kullandığı otomobilin hafriyat kamyonuyla çarpıştığı kazada, aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında, kent merkezindeki Manastır Kavşağı'nda meydana geldi. Bartın'dan, 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki oğlunun yemin törenine katılmak için Burdur'a gelen Ahmet Barışık'ın kullandığı 34 SNG 03 plakalı otomobil, İsmail Bilgin (66) yönetimindeki hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücülerinin kontrolünden çıkan araçlar, refüje savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Barışık, eşi Celile (52), gelinleri Nebahat ile (24) Hürmüz (22) ve torunu Elif Yağmur (3) çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin araçtan çıkardığı yaralılar için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Hürmüz Barışık'ın vatani görevini yapan ve ismi öğrenilemeyen askerin eşi olduğu, Elif Yağmur'un ise Nebahat Barışık'ın kızı olduğunu belirtildi. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü İsmail Bilgin, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

PARTNEREmre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...Emre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...
Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 1'i çocuk 5 yaralıYemin törenine giden aile kaza yaptı: 1'i çocuk 5 yaralı
Bayburt'ta, Roma dönemi askeri garnizon kalıntısı bulunduBayburt'ta, Roma dönemi askeri garnizon kalıntısı bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran'dan ilk açıklama

Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran'dan ilk açıklama

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu

Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu

'Arsamı sat komisyonunu al' diyerek dolandırdı

'Arsamı sat komisyonunu al' diyerek dolandırdı

Eşini fare zehiri kattığı yemekle öldürecekti!

Eşini fare zehiri kattığı yemekle öldürecekti!

Polis alarma geçti: İki araca takip cihazı yerleştirip kaçtılar

Polis alarma geçti: İki araca takip cihazı yerleştirip kaçtılar

Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.