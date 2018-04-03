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Yengesine saldırıp istismar etti! Sapık kayınbirader her yerde aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 15:51 | Son Güncelleme

Adana'da 30 yaşındaki Sezer B., 27 yaşındaki yengesi D.B.'ye cinsel saldırıda bulundu. Eşinin adam yaralama suçundan cezaevinde bulunduğunu anlatan 3 çocuk annesi talihsiz kadın D.B., "Kapıyı kilitleyip kardeşinin yatağında yatacağını söyledi. Kendisini dışarı çıkarmak istedim ama saçımdan tutup darp ettikten sonra tecavüz etti. Bir an önce bulunup cezasını çekmesini istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Yengesine saldırıp istismar etti! Sapık kayınbirader her yerde aranıyor

Olay, Adana merkez Yüreğir ilçesinde önceki gece yaşandı. İddiaya göre eşi cezaevinde bulunan ve üç çocuğuyla yaşayan D.B.'nin kayınbiraderi Sezer B., kapının zilini çaldı.

Kapıyı açan kadın, karşısında kayınbiraderini gördü. İçeri giren Sezer B., çocukların da uyumasını fırsat bilerek, çaresiz kadını önce darp etti, daha sonra cinsel saldırıda bulunduktan sonra evden ayrıldı.Perişan bir halde kalan talihsiz kadın, Hatay'da yaşayan ailesini arayarak başından geçenleri anlattı.

SALDIRGAN BULUNAMADI

Hemen Hatay'dan Adana'ya gelen ailesi, kızlarını da yanlarına alarak Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek Sezer B.'den şikayetçi oldu. Harekete geçen polisler yaptıkları araştırma sonucunda saldırganı bulamadı. Aldığı darbeler sonucu boynunda morluklar oluşan D.B., başından geçen olayı şöyle anlattı:

"ÇOK YALVARDIM, DİNLEMEDİ"

"Çocuklar uyumuştu. Kapı çaldı. Baktım kayınbiraderim. Kapıyı açmamı istedi. Sabah gelmesini söyledim. Önemli bir konu söyleyeceğini söyledi. Kapıyı açtım ve hemen kilitleyip anahtarı cebine koydu. Anahtarı geri vermesini istedim. Bu kez, 'Ben bugün kardeşimin yatağında yatacağım. Bana yatak odasını göster' dedi. Saçımdan tutup yatak odasına götürdü ve oranın da kapısını kilitledi. Çok yalvardım ama beni dinlemedi. Kendisinden şikayetçiyim. Yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum."

"BÖYLE İNSANLAR YAŞAMAMALI"

Kızına cinsel saldırıda bulunan adamın yakalanıp en ağır ceza verilmesini isteyen baba, "Bu nasıl bir insan? Böyle insanlar yaşamamalı" diyerek tepkisini dile getirdi. Bu arada D.B. ailesi tarafından Hatay'a götürülürken en büyük çocuğu B. annesine sarılıp, "Bizi bırakıp gitme. Biz sensiz ne yapacağız" diyerek gözyaşı döktü. Anne ve kızın birbirlerine sarılıp ağlaması yürekleri dağladı. (Sabah)

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