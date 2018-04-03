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Yengesine tecavüz iddiasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 21:22 | Son Güncelleme

ADANA'da eşi cezaevinde olan 3 çocuk annesi D.B.

ADANA, (DHA)- ADANA'da eşi cezaevinde olan 3 çocuk annesi D.B. (27), kayınbiraderi S.B.'nin (30) kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. Tutuklanan S.B., savunmasında yengesiyle kendi rızasıyla birlikte olduğunu ileri sürdü.

Merkez Yüreğir ilçesinde oturan D.B., Hatay'da yaşayan ailesiyle birlikte dün sabah Köprübaşı Polis Merkezi'ne gelerek gece evine gelen evli ve 3 çocuk babası kayınbiraderi S.B.'nin kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. Çocuklarını uyuttuktan sonra eve gelen kayınbiraderinin S.B.'nin saçından sürükleyerek kendini yatak odasına götürdüğünü belirten genç kadın ifadesinde, "Dün akşam kapı çaldı. Önemli bir şey söyleyeceğim diyen kayınbiraderime kapıyı açtı. Kapıyı kilitleyip anahtarı cebine koydu. 'Bugün kardeşimin yatağında yatacağım. Bana yatak odasını göster' dedi. Saçımdan tutup yatak odasına götürdü ve oranın da kapısını kilitledi. Çok yalvardım ama beni dinlemedi. Bana tecavüz etti. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan S.B., tecavüz suçlamasını kabul etmedi. Yengesiyle kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini ileri süreen S.B. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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