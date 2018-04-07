HABER

Yengesinin yerine teslim oldu, parmak izinden yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 10:08 | Son Güncelleme

ADANA'da 5 ayrı suçtan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan Sürmeli G.'nin (35) yerine adliyeye giderek teslim olan 3 aylık hamile Emine G.

Yengesinin yerine teslim oldu, parmak izinden yakalandı

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) - ADANA'da 5 ayrı suçtan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan Sürmeli G.'nin (35) yerine adliyeye giderek teslim olan 3 aylık hamile Emine G. (40), parmak izi kontrolünde yakalandı.
Hırsızlık suçundan denetimli serbestliği bulunan 3 aylık hamile Emine G., yengesi 6 çocuklu Sürmeli G.'nin 13 yıl 4 aylık kesinleşmiş hapis cezasını çekmek için Adana Adliyesi'ne giderek teslim oldu. İnfaz Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Emine G.'nin parmak izi kontrolünün ardından Sürmeli G.'ye ait kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırarak adliyeye geldiği saptandı.
YENGESİNİN 6 ÇOCUĞU İÇİN YAPMIŞ
Soruşturmayı sürdüren polis, firari Sürmeli G.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, Emine G.'nin ise ifadesinde, "Yengemin 6 çocuğu var. Bu nedenle o cezaevinde yatmasın çocukları ortada kalmasın diye böyle yaptım" dediği öğrenildi. Emine G., 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan adliye'ye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Yengesinin yerine teslim oldu, parmak izinden yakalandı

Eskişehir'deki törende gergin anlar!Eskişehir'deki törende gergin anlar!
İşte yangının bilançosu! Son açıklama geldiİşte yangının bilançosu! Son açıklama geldi
Taksicileri şoke eden UBER açıklaması!Taksicileri şoke eden UBER açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

Gece yarısı korkunç kaza: Ölüler ve yaralılar var

Gece yarısı korkunç kaza: Ölüler ve yaralılar var

Adıyaman'da feci kaza: Yaralılar var

Adıyaman'da feci kaza: Yaralılar var

Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın

Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.