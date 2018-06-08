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Yeni Deniz Mecmuası son sayısını Emekli Oramiral Özden Örnek'e ithaf etti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 14:59 | Son Güncelleme

 ÜÇ ayda bir yayımlanan Yeni Deniz Mecmuası son sayısını geçtiğimiz Nisan ayında hayatını kaybeden Emekli Oramiral Özden Örnek'e ithaf etti.

Yeni Deniz Mecmuası son sayısını Emekli Oramiral Özden Örnek'e ithaf etti

İSTANBUL, (DHA)- ÜÇ ayda bir yayımlanan Yeni Deniz Mecmuası son sayısını geçtiğimiz Nisan ayında hayatını kaybeden Emekli Oramiral Özden Örnek'e ithaf etti. Dergide Örnek için Tolga Örnek ve Cem Gürdeniz’in yazılarının yer aldığı "Donanmanın Altın Çocuğuna Veda" konulu bir alan da yer aldı.

Yayın Yönetmenliğini Enis Batur’un yaptığı derginin 10'uncu sayısı çıktı. Son sayıda Doğan Kuban ve Bozkurt Güvenç denizle ilk anıları yer alırken, Cem Gürdeniz, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı kazasının hem teknik hem de Boğazlar Sözleşmesi özelinde inceliyor, okyanus kirliliğine dair okyanuslardaki plastik adalar sorununu ele alıyor. Bunun yanı sıra içerikte Ömer Bozkurt Joseph Conrad’ın Denizciliği ve Tanıklığı’nı kaleme alırken, Seçkin Çelik’in incelemesi, Abdülaziz’den Atatürk’e Türk Deniz Kuvvetleri, ilk bölümüyle bu sayıda yer alıyor. Faruk Pekin’in nükleer buzkıran gemisiyle Kuzey Kutbu’na yaptığı seyahati anlattığı yazısı da bu sayının konuları arasında.

Üç ayda bir yayımlanan Yeni Deniz Mecmuası, deniz kültürünü her boyutuyla ele alıyor. Denizin ve denizcilerin gerçeklerini siyasetten sanata ve edebiyata, ekonomiden tarihe, ulusal güvenlik stratejilerinden coğrafyaya açılan yelpazede yansıtmayı amaçlayan dergi “Rüzgâr esmeden deniz kıpırdamaz” sloganıyla yola çıkmıştı.

(FOTOĞRAFLI)

Yeni Deniz Mecmuası son sayısını Emekli Oramiral Özden Örnek'e ithaf etti

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