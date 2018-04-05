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Yeni doğan bebekler yangından tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 18:29 | Son Güncelleme

Yangın çıkan Gaziosmanpaşa Taksim İlk Yardım Hastanesi’hde yeni doğmuş 2 bebek, sağlık görevlileri tarafından tahliye edildi.Dışarıya çıkarılan 2 bebek ambulansa konularak çevredeki bir hastaneye götürüldü.

Yangın çıkan Gaziosmanpaşa Taksim İlk Yardım Hastanesi’hde yeni doğmuş 2 bebek, sağlık görevlileri tarafından tahliye edildi.
Dışarıya çıkarılan 2 bebek ambulansa konularak çevredeki bir hastaneye götürüldü.

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