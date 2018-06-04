Yeni evli çift büyük şok yaşadı! Gelin balayına tek başına gitti

KKTC’de damat uyuşturucudan tutuklandı, gelin balayı oteline yalnız gitti. Olay, Ercan Havaalanı'nda meydana geldi.
EŞİ TUTUKLANDI
Özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Cindy', Ümit K. ve eşinin yanına gelince tepki verdi. Çiftin üzerinde yapılan aramada 9 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan Ümit K. tutuklanırken, eşi daha önceden balayı için rezervasyon yaptıkları otele gitti.
(DHA)
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