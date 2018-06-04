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Yeni evli çift büyük şok yaşadı! Gelin balayına tek başına gitti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 14:46 | Son Güncelleme

Balayı için geldiği KKTC'de uyuşturucu hap ile yakalanan Ümit K. tutuklandı, eşi ise rezervasyon yaptıkları otele yerleşti.

Yeni evli çift büyük şok yaşadı! Gelin balayına tek başına gitti

KKTC’de damat uyuşturucudan tutuklandı, gelin balayı oteline yalnız gitti. Olay, Ercan Havaalanı'nda meydana geldi.

EŞİ TUTUKLANDI

Özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Cindy', Ümit K. ve eşinin yanına gelince tepki verdi. Çiftin üzerinde yapılan aramada 9 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan Ümit K. tutuklanırken, eşi daha önceden balayı için rezervasyon yaptıkları otele gitti.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
damat balayı KKTC uyuşturucu

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