Yeni kuşak modacılar podyumda göz kamaştırdı

Gökçe KARAKÖSE- Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarımı Programı öğrencileri, sene boyunca hazırladıkları tasarımları dört temanın yer aldığı yıl sonu mezuniyet defilesinde sergilediler. 52 adet tasarımın yer aldığı defile, salondan büyük alkış aldı. İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’ndeki defilede 39 öğrencinin tasarımı yabancı mankenler tarafından sergilendi. Defile öncesi İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, öğrencilerin yanında olan kurum ve kuruluşlara desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Ardından öğrencilerin birbirinden renkli tasarımlarının yer aldığı defile Dinçer Rahmet’in DJ performansı eşliğinde başladı. Tasarımlar, eskinin ve yeninin, geleneklerin ve teknolojinin, iyinin ve kötünün, insanların ve kültürlerin karıştığı, yeniçağın değişimlerini yansıttı. “DÜNYADA DA FARKLI TRENDLER BİR ARADA OLUYOR” Defilede dört farklı tema seçmelerinin nedenini, dünyada da artık farklı trendlerin bir arada bulunmasından kaynaklandığını dile getiren İKÜ Moda Tasarım Program Başkanı Öğretim Görevlisi Özge Turunç, “Dünyada da artık tek bir trend üzerinden gidilmediğini, farklı trendlerin bir arada olduğunu görüyoruz. Mikslerin çok fazla olduğunu gördüğümüz için biz de dört farklı tema hazırlamaya karar verdik. Öğrencilerimizin isteklerine göre daha hoşlanacakları bir tema seçebilirler diye dört ayrı tema yaptık. Bunlardan bir tanesi de tamamen erkek koleksiyonu” dedi.

“TEMALARIN ÖZÜNDE ‘DEĞİŞİM’ VAR” Zen, Mikser, Siber ve Göçebe temalarının görücüye çıktığını söyleyen Özge Turunç, “Dört farklı tema olmasına rağmen bütün temaların özünde değişim var” dedi. Turunç, temaları nasıl seçtiklerini de şöyle anlattı: “İnsanlar artık şehir yaşamından sıkılarak daha rahat ve doğayla iç içe yaşamak istiyorlar. Bu yüzden ‘Zen’ temasını seçtik.‘Siber’ temasını da teknolojiyle çok iç içe olduğumuz ve robotlarla insanların birbirine yakın olduğunu gördüğümüz için seçtik. ‘Mikser’ temasında, artık telefonla ve teknolojiyle çok daha fazla birbirimizden haber alabiliyoruz. Bu yüzden kültürlerin de birbirlerine karışımlarını görüyoruz. ‘Göçebe’ teması ise tamamen erkek koleksiyonu ve şehirde yaşamak zorunda olup ancak gönlü doğada olan asi ruhlu bir erkeği anlatıyor ve aslında değişim her yerden oluyor. Dört farklı tema olmasına rağmen hepsinin özünde değişim var.” Tasarımlar için araştırmalara yazın başladıklarını belirten İKÜ Öğretim Görevlisi Özge Turunç, “Araştırma kısmı bitip dönem başladığında öğrencilerimizle ilk çalışmalara başladık. Onların düşünce ve eskiz süreçleri, çizim süreçleriyle uzun zamanlar geçirdik ve ikinci dönemden itibaren ürünlerimizi oluşturmaya başladık. Bugün de çok mutlu ve heyecanlıyız” diye konuştu.